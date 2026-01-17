Die Entscheidung trifft das Direktorium des Karlspreises unter der Leitung des früheren nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet. Die Preisverleihung erfolgt traditionell am Himmelfahrtstag und damit in diesem Jahr am 14. Mai bei einem Festakt im historischen Aachener Rathaus.
Mit dem Karlspreis werden seit 1950 Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa verdient gemacht haben. Zu den prominentesten Preisträgern zählen etwa der verstorbene Papst Franziskus, Frankreichs Präsident Macron und der ehemalige US-Präsident Clinton. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.
Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.