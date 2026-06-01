Horn von Afrika

Äthiopiens amtierender Regierungschef Abiy Ahmed (AFP / MARCO SIMONCELLI)

Die größten Chancen werden der Partei des amtierenden Regierungschefs Abiy Ahmed ausgerechnet. Er regiert seit 2018 und strebt seine dritte Amtszeit an. 2019 wurde er wegen der Versöhnung mit Eritrea und einer innenpolitischen Öffnung mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Inzwischen wird ihm aber Unterdrückung der Opposition vorgeworfen. Außerdem gab es zwischen 2020 und 2022 einen Krieg in der Tigray-Region. Dort wird nicht gewählt. Auch in weiteren Regionen gibt es Autonomiebestrebungen und damit verbundene Konflikte.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.