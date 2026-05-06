Bayern-PSG

Sylvie Godard sagte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, die Fußballer von Paris Saint Germain könnten das Spiel gegen Bayern München nutzen, um auf das Schicksal ihres Sohnes Christophe Gleizes aufmerksam zu machen. Gestern hatte die Mutter mitgeteilt, dass er in der Hoffnung auf eine Begnadigung auf weitere Rechtsmittel verzichte.
Im Mai 2024 war der Journalist in Algerien verhaftet worden. Die Justiz warf ihm vor, in Kontakt mit einem Sportfunktionär zu stehen, der zu einer Separatistenbewegung gehören soll. Diese wird in Algerien als Terrororganisation eingestuft. Im vergangenen Dezember wurde Gleizes zu sieben Jahren Haft verurteilt. Das französische Außenministerium und die Organisation Reporter ohne Grenzen fordern seine Freilassung. - Der Fall erinnert an die Inhaftierung des französisch-algerischen Schriftstellers Boualem Sansal. Er wurde im vergangenen November in Algerien auch auf Ersuchen von Bundespräsident Steinmeier begnadigt.
Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.