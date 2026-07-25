Grüner Hügel

Start der 150. Richard-Wagner-Festspiele: Publizist Michel Friedmann und Katharina wagner, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Festspiele. (dpa-news/Karl-Josef Hildenbrand)

Später hatte Richard Wagner dort erstmals den vollständigen "Ring des Nibelungen" aufführen lassen und damit Musikgeschichte geschrieben. An der Jubiläumsveranstaltung auf dem berühmten Grünen Hügel nahmen unter anderem Bundeskanzler Merz, Altkanzlerin Merkel und Bayerns Ministerpräsident Söder teil. Die Ehrengäste wurden von der Bayreuther Festspielchefin Katharina Wagner und dem jüdischen Publizisten Michel Friedman begrüßt.

Am morgigen Sonntag soll Friedman bei einer Gedenkveranstaltung für in der NS-Zeit verfolgte und ermordete Künstler sprechen. Wagner hatte Friedman erst eingeladen und dann wieder ausgeladen. Schließlich entschuldigte sich Wagner bei Friedman, der sich nun auch als Gast der Eröffnung zeigte.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.