Das Abgeordnetenhaus von Berlin (IMAGO / Dirk Sattler)

In Mecklenburg-Vorpommern sind rund 1,3 Millionen Menschen wahlberechtigt. Zum ersten Mal dürfen auch die 16- und 17-Jährigen ihre Stimme abgeben. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Abstimmung wird auch im Ausland mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Dabei steht besonders das Abschneiden der AfD im Fokus. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD von Ministerpräsidentin Schwesig und der AfD voraus. In Mecklenburg-Vorpommern regiert derzeit eine Koalition aus SPD und der Linken.

In Berlin sind rund 2,5 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben - wie in Mecklenburg-Vorpommern entscheiden erstmals auch die 16- und 17-Jährigen über die Zusammensetzung des Landesparlaments mit. Es wird mit einem knappen Rennen zwischen der bisher gemeinsam mit der SPD regierenden CDU und der Linken gerechnet.

Zudem werden in der Hauptstadt die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. Hier sind 2,75 Millionen Menschen wahlberechtigt, weil auch in Berlin lebende EU-Ausländer abstimmen dürfen.

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Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.