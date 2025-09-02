Historischer Prozess

Ihm und sieben Mitangeklagten wird ein versuchter Staatsstreich nach der Wahl 2022 vorgeworfen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des südamerikanischen Landes, dass ein früherer Präsident wegen eines mutmaßlichen Umsturzversuchs verurteilt werden könnte. Das Urteil wird in der kommenden Woche erwartet.
Dem 70-jährigen Bolsonaro drohen bis zu 40 Jahre Haft. Er weist alle Anschuldigungen zurück. US-Präsident Trump kritisiert den Prozess als "Hexenjagd" und verhängte deshalb Zölle in Höhe von 50 Prozent gegen Brasilien.
