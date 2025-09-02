Historischer Prozess
In Brasilien beginnt die Urteilsfindung gegen Ex-Präsident Bolsonaro

Vor dem Obersten Gericht in Brasilien beginnen heute die Beratungen über ein Urteil gegen den ehemaligen Präsidenten Bolsonaro.

    Brasiliens Ex-Präsident am 29. August 2025 im Eingang seines Hauses, in dem er unter Arrest steht.
    Jair Bolsonaro steht für die Dauer des Prozesses derzeit unter Hausarrest. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Eraldo Peres)
    Ihm und sieben Mitangeklagten wird ein versuchter Staatsstreich nach der Wahl 2022 vorgeworfen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des südamerikanischen Landes, dass ein früherer Präsident wegen eines mutmaßlichen Umsturzversuchs verurteilt werden könnte. Das Urteil wird in der kommenden Woche erwartet.
    Dem 70-jährigen Bolsonaro drohen bis zu 40 Jahre Haft. Er weist alle Anschuldigungen zurück. US-Präsident Trump kritisiert den Prozess als "Hexenjagd" und verhängte deshalb Zölle in Höhe von 50 Prozent gegen Brasilien.
