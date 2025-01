Schweizer Alpen

In Davos beginnt die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums - Proteste im Vorfeld

In Davos wird die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums am Abend offiziell eröffnet. Zu dem Treffen in den Schweizer Alpen werden in den kommenden fünf Tagen rund 3.000 Personen aus Wirtschaft und Politik erwartet, darunter mehr als 60 Staats- und Regierungschefs. Im Vorfeld gab es Proteste.