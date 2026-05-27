Knapp 3,8 Millionen Autos wurden insgesamt verkauft, ein Fünftel davon mit einem rein elektrischen Motor. Der Statistik zufolge stieg der Marktanteil von E-Autos in fast allen EU-Ländern an. Laut dem Verband ACEA ist dies auch eine Folge von Steuervorteilen und staatlicher Kaufprogramme.
Vor allem Verkauf von Fahrzeugen mit Hybridantrieb
Die meisten verkauften Fahrzeuge hatten einen Hybridantrieb. Der Anteil von Autos mit einem reinen Verbrennermotor ging deutlich zurück und betrug noch gut 30 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch fast acht Prozentpunkte mehr.
Der EU-weite Marktführer über alle Antriebsarten hinweg blieb Volkswagen, gefolgt von den Marken des Stellantis-Konzerns. Zum Teil dreistellige Wachstumsraten schafften chinesische Hersteller wie Chery oder BYD, wenngleich immer noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.