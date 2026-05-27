Wirtschaft
In den EU-Ländern werden wieder mehr Fahrzeuge verkauft - Anteil von E-Autos steigt an

In den EU-Ländern werden wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Wie der Branchenverband ACEA mitteilte, stieg der Absatz in den ersten vier Monaten des Jahres um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

    Ein E-Auto wird aufgeladen
    In der EU werden immer mehr E-Autos verkauft. (dpa/Hendrik Schmidt)
    Knapp 3,8 Millionen Autos wurden insgesamt verkauft, ein Fünftel davon mit einem rein elektrischen Motor. Der Statistik zufolge stieg der Marktanteil von E-Autos in fast allen EU-Ländern an. Laut dem Verband ACEA ist dies auch eine Folge von Steuervorteilen und staatlicher Kaufprogramme.

    Vor allem Verkauf von Fahrzeugen mit Hybridantrieb

    Die meisten verkauften Fahrzeuge hatten einen Hybridantrieb. Der Anteil von Autos mit einem reinen Verbrennermotor ging deutlich zurück und betrug noch gut 30 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch fast acht Prozentpunkte mehr.
    Der EU-weite Marktführer über alle Antriebsarten hinweg blieb Volkswagen, gefolgt von den Marken des Stellantis-Konzerns. Zum Teil dreistellige Wachstumsraten schafften chinesische Hersteller wie Chery oder BYD, wenngleich immer noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau.
    Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.