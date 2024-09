Präsidentschaftswahl

Donald Trump und Kamala Harris während der Fernsehdebatte. (IMAGO / ZUMA Press / Michael Le Brecht II)

In Minnesota, South Dakota und Virginia ist bereits eine vorzeitige, persönliche Stimmabgabe möglich. Ab Mitte Oktober folgen rund ein Dutzend weiterer Bundesstaaten. Auch per Brief kann bereits gewählt werden. Bürger erhalten so die Möglichkeit, ihre Stimme auch im Fall etwaiger Terminschwierigkeiten am eigentlichen Wahltag abzugeben. Zudem soll auf diese Weise der Andrang vor den Wahllokalen am 5. November reduziert werden.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.