Telekommunikation

In der EU wird es vorerst keine automatisierten Scans bei Whatsapp und Co. geben

Eine anlasslose und verpflichtende Kontrolle von Chats durch Whatsapp, Signal und Co. nach kinderpornografischen Inhalten wird es in der EU vorerst nicht geben. Nach Angaben von EU-Diplomaten fanden entsprechende Pläne unter den Mitgliedsstaaten nicht die notwendige Mehrheit. Auch Deutschland war gegen das Vorhaben.