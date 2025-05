Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Sonntag überwiegend bedeckt und zunächst länger anhaltende Regenfälle. Ab Mittag bei auflockernder Bewölkung von Westen her Übergang in Schauer, vereinzelt kurze Gewitter. 14 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.