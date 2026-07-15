Morgen teils sonnig, teils heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf im Norden, Süden und Südwesten Schauer und teils kräftige Gewitter. 27 bis 33 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag wechselnd bewölkt, außer im Nordwesten und Westen verbreitet Schauer und Gewitter, regional unwetterartig. 23 bis 29 Grad.
Am Freitag wechselnd bewölkt, außer im Nordwesten und Westen verbreitet Schauer und Gewitter, regional unwetterartig. 23 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.