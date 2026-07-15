Wetter
In der Nacht bewölkt, im Süden auch Gewitter und Unwetter - 19 bis 14 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten gering bewölkt bis klar, sonst oft wolkig oder teils stark bewölkt. Im Nordwesten vereinzelt Gewitter, von der Mitte bis in den Süden örtlich auch Unwetter mit schweren Gewittern. Tiefsttemperaturen 19 bis 14 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen teils sonnig, teils heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf im Norden, Süden und Südwesten Schauer und teils kräftige Gewitter. 27 bis 33 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag wechselnd bewölkt, außer im Nordwesten und Westen verbreitet Schauer und Gewitter, regional unwetterartig. 23 bis 29 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.