Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Dienstag neben sonnigen Abschnitten Quellwolken. Vor allem im Westen und Norden gebietsweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartige Böen und Hagel. 25 bis 38 Grad.
Am morgigen Dienstag neben sonnigen Abschnitten Quellwolken. Vor allem im Westen und Norden gebietsweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartige Böen und Hagel. 25 bis 38 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.