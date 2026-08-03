Wetter
In der Nacht gering bewölkt, 20 bis 10 Grad

Das Wetter: Nachts zumeist gering bewölkt und vielfach trocken. Temperaturrückgang auf 20 bis 10 Grad. Am Tage viel Sonnenschein, im Verlauf vom Norden abgesehen zunehmende Quellbewölkung. Einzelne schwere Gewitter möglich, insbesondere im Bergland. Höchsttemperaturen 23 bis 37 Grad, mit den mildesten Werten im Norden.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Dienstag neben sonnigen Abschnitten Quellwolken. Vor allem im Westen und Norden gebietsweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartige Böen und Hagel. 25 bis 38 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.