Am Tag im Nordwesten bewölkt und aufkommender schauerartiger Regen, auch einzelne Gewitter mit Starkregen möglich. Von Rheinland-Pfalz bis nach Südbrandenburg und weiter südöstlich erst teils sonnig, später einzelne kräftige Gewitter. Unwetter nicht ausgeschlossen. 23 bis 39 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag heiter bis wolkig, im Osten anfangs noch schauerartiger Regen. Im Verlauf von der westlichen Mitte bis zum Alpenrand teils kräftige Schauer und Gewitter. Sonst trocken. 24 bis 32 Grad.
Am Samstag heiter bis wolkig, im Osten anfangs noch schauerartiger Regen. Im Verlauf von der westlichen Mitte bis zum Alpenrand teils kräftige Schauer und Gewitter. Sonst trocken. 24 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.