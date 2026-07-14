Wetter

In der Nacht im Norden aufklarend, im Süden Wolkenzunahme, später Gewitter - 21 bis 13 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden langsam abklingende Schauer und Gewitter, nachfolgend Auflockerungen. Im Süden teils wolkig, sonst meist klar. Später von Südwesten her Gewitter oder gewittriger Regen. Tiefsttemperaturen 21 bis 13 Grad. Tagsüber locker bewölkt oder sonnig und trocken. Im Tagesverlauf vor allem im Süden und der Mitte teils kräftige Gewitter; Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Hagel. Höchstwerte 21 bis 30 Grad