Wetter

In der Nacht im Osten Schauer, morgen verbreitet Regen, örtlich Unwettergefahr - 14 bis 27 Grad

Das Wetter: In der Nacht bewölkt und überwiegend trocken. Nur im Osten noch vereinzelt Schauer. Tiefstwerte 14 bis 6 Grad. Morgen verbreitet Regenschauer, in der Mitte örtlich Gewitter mit Unwettergefahr. Temperaturen zwischen 14 und 27 Grad, mit den höchsten Werten in Niederbayern.