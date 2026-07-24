Die weiteren Aussichten:
Im Laufe des Sonntags verbreitet Schauer und Gewitter bei 20 bis 31 Grad.
Im Laufe des Sonntags verbreitet Schauer und Gewitter bei 20 bis 31 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht im äußersten Norden durchziehende Wolkenfelder, aber kaum Regen. Sonst gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Morgen im Nordwesten und Norden erneut wechselnd bewölkt. Im Rest des Landes heiter bis sonnig. Im Südwesten sowie am Alpenrand ab dem Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. 21 bis 33 Grad.