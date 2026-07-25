Wetter

In der Nacht kaum Regen, 16 bis 7 Grad

Das Wetter: In der Nacht im äußersten Norden durchziehende Wolkenfelder, aber kaum Regen. Sonst gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Am Tag im Nordwesten und Norden erneut wechselnd bewölkt. Im Rest des Landes vielfach sonnig. Im Südwesten sowie am Alpenrand ab dem Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. 21 bis 33 Grad.