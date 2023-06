Wetter

In der Nacht klar oder gering bewölkt

Das Wetter: In der Nacht meist klar oder gering bewölkt. An der Nordsee aufziehende Wolkenfelder. 3 bis 12 Grad. Auch morgen verbreitet sonnig. Im Nordseeumfeld und im Süden gebietsweise dichtere Wolkenfelder. 19 bis 28 Grad, an der Nordsee kühler.

03.06.2023