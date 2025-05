Wetter

In der Nacht meist klar, 10 bis 0 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Südwesten wolkig, aber meist trocken. Sonst überwiegend klar. Tiefstwerte zwischen 10 und 0 Grad. Am Tag meist sonnig, im Nordosten und Osten zeitweise Durchzug lockerer Wolkenfelder. 17 bis 26 Grad. Am morgigen Mittwoch vielfach sonnig, im Nordosten wolkig, aber meist trocken. 15 bis 26 Grad.