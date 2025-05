Wetter

In der Nacht meist klar, am Montag verbreitet sonnig und warm

Das Wetter: Nachts meist klar. Tiefstwerte plus 11 bis minus 1 Grad. Am Tag verbreitet sonnig. An den Alpen im Tagesverlauf teils dichtere Bewölkung und einzelne Schauer oder Gewitter. Temperaturen von 16 Grad im Nordosten bis 25 Grad im Westen. An der Ostsee um 13 Grad.