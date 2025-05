Wetter

In der Nacht meist teils wolkig, teils klar und trocken - vom Main bis zu den Alpen teils Regen

Das Wetter: In der Nacht vom Main bis zu den Alpen stark bewölkt, gebietsweise Schauer oder Regen, in den Hochlagen der Alpen etwas Schnee. Sonst wolkig, teils klar und trocken. Tiefsttemperaturen 10 bis 3 Grad. Morgen teils bewölkt, teils sonnig. Im Osten und an den Alpen stellenweise Schauer mit Gewittern. 15 bis 22 Grad.