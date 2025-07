Wetter

In der Nacht örtlich Regen und Gewitter, 17 bis 9 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden und in der Mitte Regen, vereinzelt Gewitter. An den Alpen Dauerregen. Sonst aufgelockert bewölkt. 17 bis 9 Grad. Am Tage im äußersten Süden stark bewölkt und weitere Regenfälle. Ansonsten wechselnd bewölkt, an der Ostsee auch längere sonnige Abschnitte. 15 bis 24 Grad.