In der Nacht vom Erzgebirge bis nach Vorpommern teils kräftiger Regen. Sonst aufgelockert und teils dichter Nebel. Später von Westen mehr Wolken und aufkommende Schauer. 15 bis 8 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt, von West nach Ost durchziehende Schauer. 17 bis 24 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag weiter wechselhaft, im Norden länger anhaltender Regen. 18 bis 22 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.