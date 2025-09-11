Wetter
In der Nacht Schauer, 15 bis 8 Grad

Das Wetter: Für Teile der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg besteht eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor heftigem Starkregen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    In der Nacht vom Erzgebirge bis nach Vorpommern teils kräftiger Regen. Sonst aufgelockert und teils dichter Nebel. Später von Westen mehr Wolken und aufkommende Schauer. 15 bis 8 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt, von West nach Ost durchziehende Schauer. 17 bis 24 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag weiter wechselhaft, im Norden länger anhaltender Regen. 18 bis 22 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.