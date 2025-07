Wetter

In der Nacht Schauer und Gewitter, östlich der Elbe meist trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Südwesthälfte und im Nordwesten Schauer und Gewitter. Später Auflockerungen. Nordöstlich der Elbe gering bewölkt, teils klar. Tiefsttemperaturen 18 bis 12 Grad. Am Tag bewölkt mit Schauern und Gewittern, örtlich Unwetter durch Starkregen und Hagel. Im Nordosten und Südosten noch länger sonnig. Höchstwerte 26 bis 31 Grad.