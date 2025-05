Wetter

In der Nacht viel Regen, 13 bis 2 Grad

Das Wetter: In der Nacht ostwärts ausbreitende dichte Bewölkung und nachfolgend Regen. Ganz im Osten und Südosten voraussichtlich trocken. 13 bis 2 Grad. Am Tag überwiegend bedeckt und zunächst länger anhaltende Regenfälle. Später bei auflockernder Bewölkung von Westen her Übergang in Schauer, vereinzelt kurze Gewitter. 14 bis 20 Grad.