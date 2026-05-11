Wetter

In der Nacht viel Regen und teils starke Gewitter - 13 bis 2 Grad

Das Wetter: In der Nacht südlich von Mosel und Main Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Vom Westen in den Nordosten länger anhaltender Regen. Trocken nur im äußersten Nordwesten. Temperaturrückgang auf 13 bis 2 Grad. Am Tage im Süden und Südosten wechselnd bis stark bewölkt und teils kräftige Gewitter mit Starkregen. Vom Südwesten und Westen bis in den Osten regnerisch, teils verstärkt. Im Nordseeumfeld zunächst trocken, später auflebende Schauer. 8 bis 20 Grad, mit den höchsten Werten an Oberrhein und Neiße.