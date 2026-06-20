Wetter
In der Nacht warm und kräftige Gewitter - Samstag wieder heiß

Das Wetter: Derzeit gilt eine amtliche Unwetterwarnung wegen schwerer Gewitter für Teile Niedersachsens, Bayerns und Schleswig-Holsteins. Später nur noch im Nordwesten häufiger Gewitter. Sonst in der Nacht wechselnd bewölkt, im Osten meist trocken. Temperaturrückgang auf 23 bis 16 Grad. Am Tage im Norden und in der Mitte Schauer mit einzelnen Gewittern, langsam ostwärts ziehend. Im Westen wechselhaft und meist trocken. Sonst sonnig oder locker bewölkt. 30 bis 38 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Sonntag viel Sonne. Im Westen teils Schauer und Gewitter. Werte von Nord nach Süd 24 bis 39 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.