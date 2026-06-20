Wetter

In der Nacht warm und kräftige Gewitter - Samstag wieder heiß

Das Wetter: Derzeit gilt eine amtliche Unwetterwarnung wegen schwerer Gewitter für Teile Niedersachsens, Bayerns und Schleswig-Holsteins. Später nur noch im Nordwesten häufiger Gewitter. Sonst in der Nacht wechselnd bewölkt, im Osten meist trocken. Temperaturrückgang auf 23 bis 16 Grad. Am Tage im Norden und in der Mitte Schauer mit einzelnen Gewittern, langsam ostwärts ziehend. Im Westen wechselhaft und meist trocken. Sonst sonnig oder locker bewölkt. 30 bis 38 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.