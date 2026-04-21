Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag in der Nordhälfte gebietsweise hochnebelartig bedeckt, im Tagesverlauf teils auflockernd. In der Südhälfte und teils auch im Ostseeumfeld sonnig. Trocken. 12 bis 22 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten.
Am Donnerstag in der Nordhälfte gebietsweise hochnebelartig bedeckt, im Tagesverlauf teils auflockernd. In der Südhälfte und teils auch im Ostseeumfeld sonnig. Trocken. 12 bis 22 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten.
Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.