Wetter
In der Nordhälfte sonnig, sonst bewölkt mit örtlichen Schauern

Das Wetter: In der Nordhälfte meist sonnig. In der Südhälfte bewölkt und örtliche Schauer. 11 bis 16 Grad. Am morgigen Mittwoch vielfach sonnig. An der Nordsee aufziehende Wolkenfelder. 14 bis 19 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag in der Nordhälfte gebietsweise hochnebelartig bedeckt, im Tagesverlauf teils auflockernd. In der Südhälfte und teils auch im Ostseeumfeld sonnig. Trocken. 12 bis 22 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten.
    Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.