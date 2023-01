Kreislaufwirtschaft

Recycling-Forscher schlägt Pfand-System für alte Handys vor

200 Millionen alte Handys lägen in deutschen Schubladen herum, so Henning Wilts, der im Bereich Kreislaufwirtschaft forscht. Unternehmen seien an diesen Rohstoffen sehr interessiert. Ein Pfand-System könnte Anreize schaffen, das Smartphone abzugeben.

Pfister, Sandra | 24. Januar 2023, 11:30 Uhr