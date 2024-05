"Die Handwerksbäckerei ist gerade im ländlichen Raum ein wichtiger Treffpunkt für Jung und Alt." (picture alliance / dpa / Stefan Sauer)

Ende 2023 gab es 9.242 solcher Betriebe mit etwas mehr als 235.000 Beschäftigten, teilte der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks mit. Die Zahl der Betriebe ging demnach um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück, die Zahl der Beschäftigten um 1,4 Prozent. Der langjährige Vergleich zeigt, dass seit 2015 gut ein Viertel der Betriebe geschlossen wurde. Damals wurden noch 12.155 Bäckereibetriebe gezählt. Die Zahl der aktuellen Verkaufsstellen liegt aber den Angaben zufolge weiter über 40.000.

Die CSU-Politikerin Bär erklärte, die Handwerksbäckerei sei gerade im ländlichen Raum ein wichtiger Treffpunkt für Jung und Alt. Die soziale Funktion der Handwerksbäcker könne man gar nicht hoch genug bewerten. Diese Struktur der Nahversorgung sollte unbedingt gestärkt und erhalten werden. Bär wurde am heutigen "Tag des Deutschen Brotes" als neue Botschafterin der Branche vorgestellt. Sie wird ab Mitte Mai auf SPD-Chef Klingbeil folgen. Zuvor waren bereits Finanzminister Lindner (FDP), Ex-Kanzleramtschef Altmaier (CDU) oder Agrarminister Özdemir (Grüne) Botschafter.

Mehr Anmeldungen zu Meisterprüfungen

Positiv stimmt das Deutsche Bäckerhandwerk ein Anstieg der Zahl abgeschlossener Meisterprüfungen. 284 Gesellen traten 2023 zur Meisterprüfung an, was einer Zunahme von 7,6 Prozent entspricht. Von einer Trendwende will der Zentralverband zwar nicht sprechen. Es mache einen dennoch stolz zu sehen, wie sich eine Vielzahl junger Menschen hochwertig weiterbildet und dadurch dazu beiträgt, den Qualitätsstandard im Land zu erhalten, sagte Verbandspräsident Ermer.

