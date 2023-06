In Deutschland leben mehr Menschen allein als im EU-Durchschnitt. (pexels / Daria Shevtsova)

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts betrug ihr Anteil an der Bevölkerung im vergangenen Jahr rund 20 Prozent. Er lag damit knapp 16 Prozent über dem Durchschnitt in der Europäischen Union. Am höchsten ist der Anteil Alleinlebender mit gut 25 Prozent in Finnland und am niedrigsten mit etwa 3 Prozent in der Slowakei. Insgesamt gehören zu der Gruppe etwas mehr Frauen als Männer.

