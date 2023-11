Kampf gegen die Erderwärmung

Der Sultan von Dubai, al-Jaber, leitet die Klimakonferenz. (picture alliance / dpa / AP / Kamran Jebreili)

Erwartet werden etwa 70.000 Teilnehmer aus rund 200 Staaten. Zwei Wochen wollen sie in dem Golfemirat über die Eindämmung der Klimakrise beraten. Ein großer Streitpunkt ist der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Das 2015 in Paris vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist mit den derzeit geltenden Klimaschutzplänen nicht zu erreichen. Laut einem neuen UNO-Bericht steuert die Welt vielmehr auf ein Plus von bis zu 2,9 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu.

Geleitet wird die COP28 genannte Konferenz vom Sultan von Dubai, al-Jaber, der zugleich Chef des staatlichen Ölkonzerns Adnoc ist. Viele Umweltschützer sehen dies als unüberbrückbaren Interessenkonflikt.

Der Name COP28 ist die Abkürzung für die 28. Conference of the Parties, die „Vertragsstaatenkonferenz“ der UNO-Klimarahmenkonvention. Die erste fand 1995 in Berlin statt.

