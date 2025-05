Messerangriff von Solingen

Anzeigetafel in Solingen wenige Tage nach dem Anschlag (Archivbild). (picture alliance / epd-bild / Guido Schiefer)

Ein 27 Jahre alter Syrer muss sich vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht wegen dreifachen Mordes, zehnfachen versuchten Mordes sowie wegen Mitgliedschaft in der Terrorgruppe IS verantworten. Er soll am 23. August vergangenen Jahres gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus, der als Asylbewerber nach Deutschland gekommen war. Ein Abschiebeversuch war gescheitert.

Wenige Stunden vor der Tat soll der Angeklagte dem IS die Treue geschworen haben. Einen Tag später reklamierte die Terrorgruppe den Anschlag für sich. Das Gericht setzte insgesamt 22 Verhandlungstage bis Ende September fest.

