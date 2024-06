Europawahl

In Frankreich und Österreich gewinnen rechte Parteien - EVP weiter stärkste Kraft im EU-Parlament

Der Blick ins Ausland: In Frankreich hat die rechtsnationale Partei Rassemblement National laut einer Hochrechnung deutlich gewonnen. In Österreich zeichnet sich ein Sieg der rechten FPÖ ab. Insgesamt zeichnet sich in Europa ein Sieg des Mitte-Rechts-Bündnisses EVP ab.