Parlament aufgelöst

Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis will weiterregieren. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Aristidis Vafeiadakis)

Staatspräsidentin Sakellaropoulou akzeptierte wie von der Verfassung vorgeschrieben den Vorschlag von Ministerpräsident Mitsotakis zur Auflösung des Parlaments. Dieser wandte sich anschließend in einer Fernsehansprache an die Bürgerinnen und Bürger des Landes. In seiner Rede verteidigte er die Bilanz seiner Regierung und warb für eine stabile Regierung in der Zukunft.

Nach aktuellen Umfragen dürfte es seiner Partei Neue Demokratie jedoch schwer fallen, erneut eine Alleinregierung zu stellen. Bei der anstehenden Wahl wird zum ersten Mal nach dem Verhältniswahlrecht abgestimmt. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die ND, die linke Syriza oder die sozialdemokratische Pasok in irgendeiner Kombination eine Koalitionsregierung bilden werden. Falls keine Regierungsbildung gelingt, wird Anfang Juli erneut gewählt.

