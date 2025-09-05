Immer mehr Menschen in Pakistan werden aufgrund der schweren Überschwemmungen im Land evakuiert und versorgt. (AFP / SHAHID SAEED MIRZA)

Für das Wochenende sind weitere, schwere Niederschläge vorhergesagt. Wie die Vereinten Nationen in Genf mitteilten, wurden für drei große Flüsse in den betroffenen Regionen Hochwasserwarnungen ausgesprochen. Nach außergewöhnlich starken Monsunregen hatten die Flüsse in den vergangenen Tagen bereits historische Höchststände verzeichnet. Besonders betroffen sind Pakistans bevölkerungsreichste Provinz Punjab und inzwischen auch die Provinz Sindh. Nach UNO-Angaben kamen durch die Fluten bislang mindestens 892 Menschen ums Leben. Landesweit mussten fast zwei Millionen Menschen in Sicherheit gebracht werden.

