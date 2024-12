Produktion von Kultfahrzeug eingestellt

Der legendäre Kleintransporter Ape - italienisch für Biene - wird künftig nur noch in Indien gebaut. (dpa / Dirk Godder)

Dabei handelt es sich um eine Art Vespa-Roller auf drei Rädern mit Fahrerkabine und Ladefläche - genannt Ape; italienisch für Biene. Das Aus wird mit hohen Produktionskosten sowie Sicherheits- und Umweltvorschriften in der Europäischen Union begründet. Das Dreirad wird künftig nur noch in Indien hergestellt. Die neuen Modelle sind dann allein für die Märkte in Asien und Afrika bestimmt.

Der erste Kleintransporter lief 1948 in der toskanischen Stadt Pontedera vom Band - nur zwei Jahre nachdem Piaggio seinen Vespa-Roller präsentiert hatte. Das Fahrzeug erlangte einen ähnlichen Kultstatus wie die Ente vom französischen Hersteller Citroën oder der deutsche VW-Käfer. Noch heute verkehren in Italien Modelle aus den 60er-Jahren - etwa um Oliven oder andere landwirtschaftliche Erzeugnisse auf die Märkte zu bringen.

