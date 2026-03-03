Statistik
In jedem zehnten Paarhaushalt ist die Frau Hauptverdienerin

In Deutschland ist es weiterhin die Ausnahme, dass Frauen mehr Geld verdienen als ihre Männer.

    Ein Paar hält sich die Hände während sie gehen.
    Meist verdienen die Männer mehr als ihre Frauen. (imago / Michael Gstettenbauer )
    In jedem zehnten Paarhaushalt erzielt die ‌Frau ein ⁠höheres Nettoeinkommen als ihr ⁠Ehe- oder Lebenspartner, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Bei gut einem Drittel liegen beide Einkommen in etwa gleichauf. Wenn es in der Beziehung Kinder gibt, wächst der Unterschied, ohne Kinder ist er kleiner.
    Ein Grund sei die Arbeitszeit, so die Statistiker: Mütter arbeiteten häufiger in Teilzeit als erwerbstätige Frauen insgesamt. Väter seien dagegen seltener in Teilzeit tätig.
    Die Zahlen wurden anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März vorgestellt.
    Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.