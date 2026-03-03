In jedem zehnten Paarhaushalt erzielt die Frau ein höheres Nettoeinkommen als ihr Ehe- oder Lebenspartner, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Bei gut einem Drittel liegen beide Einkommen in etwa gleichauf. Wenn es in der Beziehung Kinder gibt, wächst der Unterschied, ohne Kinder ist er kleiner.
Ein Grund sei die Arbeitszeit, so die Statistiker: Mütter arbeiteten häufiger in Teilzeit als erwerbstätige Frauen insgesamt. Väter seien dagegen seltener in Teilzeit tätig.
Die Zahlen wurden anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März vorgestellt.
