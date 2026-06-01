Mobilität
In Köln gelten ab sofort Mindestpreise für Mietwagenfahrten mit Uber oder Bolt

In Köln gelten seit heute Mindestpreise für Mietwagenfahrten über Vermittler wie Uber oder Bolt.

    Blick von der Seite auf das silbergraue Auto mit der Uber-Aufschrift an der Seite, das eine Straße entlangfährt. Der Hintergrund zeigt eine Häuserzeile und ist wegen der Geschwindigkeit unscharf.
    Ein Uber-Mietwagen in Duisburg. (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)
    Sie dürfen nur noch maximal 20 Prozent günstiger sein als Fahrten mit dem Taxi. Dadurch sollen laut den Angaben der Stadtverwaltung gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen für alle Anbieter geschaffen werden. Kritiker werfen Unternehmen wie Uber unter anderem vor, Taxi-Unternehmen mit Dumping-Preisen vom Markt zu drängen und seine Fahrer auszubeuten.
    Im Januar hatte bereits die Stadt Essen Mindestpreise für Mietwagenfahrten vorgegeben. Nach einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen Anfang April wurde die Maßnahme aber wieder ausgesetzt. Mietwagen-Anbieter hatten dagegen geklagt.
    Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.