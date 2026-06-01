Sie dürfen nur noch maximal 20 Prozent günstiger sein als Fahrten mit dem Taxi. Dadurch sollen laut den Angaben der Stadtverwaltung gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen für alle Anbieter geschaffen werden. Kritiker werfen Unternehmen wie Uber unter anderem vor, Taxi-Unternehmen mit Dumping-Preisen vom Markt zu drängen und seine Fahrer auszubeuten.
Im Januar hatte bereits die Stadt Essen Mindestpreise für Mietwagenfahrten vorgegeben. Nach einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen Anfang April wurde die Maßnahme aber wieder ausgesetzt. Mietwagen-Anbieter hatten dagegen geklagt.
Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.