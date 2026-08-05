Anspruchsvolles Kino

Im Rahmen des Locarno-Filmfestivals werden Goldene und Silberne Leoparden vergeben. (picture alliance / dpa | Jean-Christophe Bott)

Fast ein Drittel der 17 Filme kommt aus Deutschland oder wurde von deutschen Produzenten mitrealisiert. Hoffen auf eine Ehrung kann beispielsweise die Regisseurin Ann Oren. Sie zeigt ihren zweiten Spielfilm "Objet A". Das mit Aenne Schwarz und Louis Hofmann in den Hauptrollen besetzte Drama reflektiert Freiheiten und Grenzen von Paarbeziehungen in der heutigen bürgerlichen Gesellschaft. Mit Spannung erwartet wird die deutsch-ukrainische Koproduktion "I Rarely Wake Up Dreaming" der Regisseurin Isabelle Stever. Ausgehend von einer Liebesgeschichte erzählt sie von den Schrecken des Krieges in der Ukraine. Beide Filme sind typisch für das Festival, das besonders formal ungewöhnliche und dabei politisch ambitionierte Filme fördert.

Insgesamt stehen über 200 Filme aus 69 Ländern auf dem Programm. Herzstück des Festivals ist die Piazza Grande, wo die großen Premieren im Open Air Kino vor Tausenden Zuschauenden gefeiert werden. Das Festival läuft bis zum 15. August, mehr als 150.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.