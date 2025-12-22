Im Auftaktspiel in der Hauptstadt Rabat schlug Marokko die Komoren mit 2:0. 24 Mannschaften spielen um den Titel. Das Finale findet in vier Wochen statt. Rekordmeister ist Ägypten mit 7 Siegen, Titelverteidiger ist die Elfenbeinküste. Marokko trägt den Afrika-Cup - kurz: AFCON - nach 1988 zum zweiten Mal aus. Das Turnier dient dem Land auch als Test für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030. Marokko ist 2030 Co-Hauptgastgeber neben Spanien und Portugal. Einzelne Spiele finden in Uruguay, Argentinien und Paraguay statt.
Marokkos Bevölkerung ist hinsichtlich der sportlichen Wettbewerbe gespalten. Neben der Fußballbegeisterung, der Hoffnung auf internationales Ansehen und auf konjunkturelle Impulse gibt es massive Bedenken wegen der Kosten bei fehlenden Investitionen in die soziale Infrastruktur. In den vergangenen Wochen gab es auch deshalb Proteste im Land mit drei Todesopfern, zahlreichen Verletzten und hunderten Festnahmen.
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.