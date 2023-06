Pilger umrunden die Kaaba in Mekka. (Amr Nabil/AP/dpa)

Hunderttausende Gläubige sind dazu in den vergangenen Tagen nach Saudi-Arabien gereist. Erstmals seit der Corona-Pandemie findet der Hadsch wieder ohne Teilnahmebeschränkungen und Auflagen statt. Die Behörden erwarten insgesamt rund 2,6 Millionen Menschen aus 160 Ländern. Die Pilgerfahrt dauert bis Samstag. Sie umfasst mehrere vorgeschriebene Rituale, die an verschiedenen Orten durchgeführt werden. Erstmals erlaubte das autoritär und religiös-fundamentalistisch regierte Saudi-Arabien in diesem Jahr Frauen, die Wallfahrt eigenständig, ohne Begleitung eines nahen männlichen Verwandten zu absolvieren.

