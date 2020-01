Mit seiner frühen Klaviertrio-Platte "Dream Talk" (1964) war Wolfgang Dauner maßgeblich an der Emanzipation des deutschen Jazz von US-amerikanischen Vorbildern beteiligt. Nach einer radikalen Free-Jazz Phase wurde er als Elektronik-Spezialist Wegbereiter des Jazzrock in Deutschland. Sein Album "Et Cetera" (1970) gilt heute als Kultplatte zwischen Krautrock und freier Improvisation. Mit dem "United Jazz & Rock Ensemble" leitete Dauner eine der populärsten Großformationen des zeitgenössischen Jazz. Und auch als Solist - am Flügel oder auf dem Synthesizer - produzierte er Meilensteine wie "Changes" (1976) und "Piano Solo" (1979). Am 10. Januar ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Die Sendung stellt zentrale Platten vor und lässt Dauner selbst in Interviewausschnitten zu Wort kommen.