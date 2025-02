Warnstreiks an Flughäfen

Warnstreik am Flughafen München (Sven Hoppe/dpa)

In München strichen die Fluggesellschaften 80 Prozent der für heute und morgen geplanten Flüge. Auch am Hamburger Flughafen kommt es bis morgen zu Beeinträchtigungen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu den Warnstreiks aufgerufen.

Zeitweise Arbeitsniederlegungen gab es zudem in mehreren Städten: In Essen wurde bei den Entsorgungsbetrieben gestreikt, in Erfurt an den Kliniken und in Hamburg unter anderem am Hafen.

Verdi rief darüber hinaus auch bundesweit Auszubildende des öffentlichen Dienstes zu Warnstreiks auf. Etwa 5.000 von ihnen legten nach Angaben der Gewerkschaft die Arbeit nieder.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.