Astronomie

Das Fred Young Submillimeter Teleskop (FYST) ist testweise auf einem Firmengelände in Xanten aufgebaut - nun soll es nach Chile verschifft werden. (picture alliance / dpa / Armin Fischer)

Das "Fred Young"-Submillimeter Teleskop wird zunächst in Wesel auf ein Schiff verladen. Nach mehreren Zwischenstationen soll es in der Atacama-Wüste in 5.600 Metern Höhe aufgestellt werden. Das Teleskop nutzt einen sechs Meter großen Spiegel, um Strahlung im sogenannten Submillimeter-Wellenbereich aus dem All aufzufangen. Wissenschaftler hoffen, das älteste Licht des Universums beobachten und daraus entscheidende Informationen über den Urknall ableiten zu können. Das Teleskop wurde von einem internationalen Konsortium geplant, an dem die Universitäten Köln und Bonn beteiligt sind.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.