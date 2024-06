FPÖ-Chef Herbert Kickl (picture alliance / APA/ Helmut Fohringer )

Im neuen Europa-Parlament kommt die österreichische FPÖ den Angaben zufolge auf sechs Sitze und damit auf doppelt so viele wie bisher. Bei der Europawahl 2019 war sie mit 17 Prozent der Stimmen nur drittstärkste Kraft in Österreich geworden. In der bisherigen EU-Volksvertretung gehört die FPÖ der Rechtsaußen-Fraktion Identität und Demokratie (ID) an.

Die konservative Regierungspartei ÖVP kommt laut den Prognosen zur Europawahl auf 23,5 Prozent, die Sozialdemokraten (SPÖ) auf 23 Prozent. Die mitregierenden Grünen und die Neos liegen bei jeweils 10,5 Prozent.

In mehreren EU-Mitgliedsstaaten laufen die Abstimmungen noch. Nach Schließung der letzten Wahllokale in Italien um 23 Uhr sollen offizielle Ergebnisse auf EU-Ebene bekanntgegeben werden. Heute hatte die Europawahl mit der Stimmabgabe in 21 EU-Ländern ihren Höhepunkt, in den sechs anderen Mitgliedsstaaten wurde bereits in den vergangenen Tagen abgestimmt.

Parteienbündnis mit von der Leyen bleibt stärkste Kraft

Laut ersten Trends deutet sich an, dass die EVP-Fraktion mit der deutschen Spitzenkandidatin von der Leyen im Europa-Parlament klar stärkste Kraft bleiben wird. Den Trends zufolge könnte es auf rund 180 der 720 Sitze im neuen Europäischen Parlament kommen. Im Vergleich zur Europawahl 2019 bleibt es damit stabil. Von der Leyen kann demnach auf eine weitere Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission hoffen. Zweitstärkstes Lager im neuen Parlament bleiben demnach die Sozialdemokraten. Danach folgen die Liberalen sowie die zwei bisherigen rechtspopulistischen Parteienbündnisse EKR und ID. Die Grünen würden demnach deutlich verlieren und weit unter 60 Sitzen landen.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.