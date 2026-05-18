Acht Wochen nach der Landtagswahl stellt sich CDU-Landeschef Schnieder in Mainz zur Wahl. Er will die erste Große Koalition in dem Bundesland anführen. In den vergangenen 35 Jahren hatte stets die SPD den Regierungschef gestellt. Nach der Ministerpräsidentenwahl wird das neue Kabinett vereidigt.
CDU und SPD haben im Landtag zusammen 71 Stimmen und damit 18 mehr als für die Wahl Schnieders gebraucht werden. Größte Oppositionspartei ist die AfD mit 24 Sitzen. Ansonsten sind nur noch die Grünen mit zehn Abgeordneten vertreten.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.