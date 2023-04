Nordsee-Gas für Ostdeutschland - Leipziger Händler erwarb erste Lizenzen (picture-alliance/dpa/Anett Indyka)

Der norwegische Chemikalien-, Dünger- und Industriegaskonzern Yara und der Leipziger Gasimporteur VNG wollen heute eine Absichtserklärung unterzeichnen. Yara ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Ammoniakhandel und betreibt in Rostock das größte Ammoniaktanklager Deutschlands. Geplant ist, dass die giftige Chemikalie in den Seehafen geliefert und mit einem sogenannten Ammoniak-Cracker in seine Bestandteile zerlegt wird - in Stickstoff und in den Energieträger Wasserstoff. Letzteren will das Leipziger Unternehmen dann an seine Kunden verkaufen.

